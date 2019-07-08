Samsung Galaxy Note10+, 20W Kablosuz Şarj Destekleyebilir

Kablosuz şarj özelliği henüz istenilen seviyeye gelmiş değil. Bu nedenle de akıllı telefon üreticileri eski usül kablolu şarj sistemlerinden pek de vazgeçemiyorlar.

Samsung Galaxy Note10+'a dair bir sızıntıya göre yeni amiral gemisi telefonun 20W kablosuz şarjı bulunacak. 20W kablosuz şarj desteği, kablosuz şarjın varsayılan şarj yöntemi haline gelmesini sağlayabilir.

Telefonlarla ilgili önemli detayları önceden öğrenme ve sızdırmasıyla tanınan Roland Quandt, Samsung Galaxy Note 10+'ın kablosuz şarj cihazının model numarasının EP-N5200 olduğunu ve 20W güç verebildiğini belirtiyor. FCC özelliklerine bakarak, 15W'luk bir kablosuz şarj cihazının söz konusu olduğunu belirten Quandt, bahsettiği aletin daha fazla güç çekebildiğini söyledi. Bu 20W şarj cihazının telefon ile paket olarak gelip gelmeyeceği belli değil. Yine de bu kadar yüksek hıza sahip bir cihaz muhtemelen ayrı olarak satılacak. Böylece yeni Samsung Galaxy Note10 almayanlar da hızlı kablosuz şarja sahip olabilecek.

Şu anda iPhone XS ve iPhone XS Max cihazlar 10W'a kadar kablosuz şarj destekliyor. Yani yeni cihaz bu hızı iki katına çıkarabilecek güce sahip. Cihaz hakkında resmi bir bilgi olmasa da 7 Ağustos'ta yapılacak olan Galaxy Note10 tanıtımında daha fazla bilgi edinebiliriz.

Kablosuz şarj teknolojisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kablosuz şarj hızlarının artması, kablolu şarja veda etmemizi sağlayabilir mi?