Samsung'un Bir Sonraki Galaxy Note'u 9 Ağustos'da Geliyor



Samsung Galaxy Note 9 Ağustos'un 9'unda Geliyor.

Bloomberg kaynaklarına göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Bir sonraki amiral gemisi telefonlarından biri olacak Galaxy Note 9'u adıyla benzer şekilde 9 Ağustos'ta duyurmayı planlıyor.

Note 9'da geçen sonbaharda piyasaya sürülen selefi Note 8'e tasarım olarak benzeyecek ancak; yeni telefonun bazı sürümleri bazı pazarlarda yeni yükseltilmiş Mobil İşlemci ile gelecek.

Diğer yandan Samsung hayranları Note 9'da ilk çıkacak Bixby 2.0 sürümünü de deneyimleyebilecekler.

Yeni cihaz, Bloomberg'in kaynaklarına göre New York'taki teknoloji devi "Unpacked" etkinliğinde ortaya çıkacak.

Bloomberg

https://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-note-9-agustos-9-64008/