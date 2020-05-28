Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus Renk Seçenekleri Sızdırıldı
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Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 20 Plus render görselleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Şimdi de Note 20 renk seçenekleri

Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus Renk Seçenekleri Sızdırıldı
28.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:50

Samsung Galaxy Note 20 Plus render görselleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Şimdi de Note 20 renk seçenekleri sızdırıldı. Görünüşe göre Samsung bu yıl daha az gösterişli renklerle karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy Note 20 Renkleri

S-Pen kalemden vazgeçemeyenlerin sabırsızlıkla beklediği akıllı telefon Samsung Galaxy Note 20, Ağustos ayında tanıtılacak. Lansman yaklaştıkça sızıntılar artıyor. Birkaç gün önce cihazın render görselleri paylaşılmış, tasarımı hakkında fikir sahibi olmuştuk. Bunun ardından telefonun ekran, kamera, batarya özellikleri sızdırıldı. Son olarak renk seçenekleri ortaya çıktı. Samsung, bu sefer daha basit, fazla çekici olmayan renklerle karşımıza çıkacak. İç kaynaktan gelen bilgiye göre, Galaxy Note 20, gri, yeşil ve bakır renkte; Galaxy Note 20+ siyah ve bakır renkte gelecek. Bakır renk, Galaxy Note 9'da gördüğümüzden farklı olacak. Yeni bakır renk daha çok altın renk tonunda olacak. Samsung, çok daha fazla renk seçeneğiyle de karşımıza çıkabileceği gibi, lansman sonrasında farklı renklerde Galaxy Note'lar da görebiliriz.

Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri

Samsung Galaxy Note 20 Plus, 6.9 inç QHD+ çözünürlüklü 120Hz yenileme hızını destekleyen Super AMOLED LTPO ekrana sahip olacak. Pazara göre Samsung'un 5nm işlemcisi Exynos 992 veya Qualcomm Snapdragon 865 mobil platformundan güç alacak telefon, 12GB/16GB RAM ve 128GB/256GB/512GB depolama seçeneği sunacak. 25W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alan telefonun fiyatının 1500 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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