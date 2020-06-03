Samsung Galaxy Note 20 Plus Kamera Özellikleri Sızdırıldı
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Samsung Galaxy Note 20 Plus Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 20 Plus'ın özellikleri netleşiyor. Galaxy Note 20 Plus kamera özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy Note 20 Plus Kamera Özellikleri Sızdırıldı
03.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:50

Samsung'un çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 20 Plus'ın özellikleri netleşiyor. Galaxy Note 20 Plus kamera özellikleri belli oldu. Gelin hep beraber Note 20 Plus kamera özellikleri hakkında gelen sızıntıya yakından bakalım.

Note 20 Plus Kamera Özellikleri ile Fark Yaratacak

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da IceUniverse, Note 20 Plus kamera özellikleri ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım ile cihazın arka kamera sensörlerinin özellikleri netleşmeye başladı.

Sızıntılara göre, Note 20 Plus'ın arka tarafında toplamda 4 adet kamera sensörü yer alacak. Ana kamera sensörü 108 MP çözünürlüğünde olacak. Ana kamera sensörüne 13 MP periskop kamera sensörü, 12 MP ultra geniş açı sensörü ve bir adet ToF sensörü eşlik edecek. Akıllı telefonun maksimum 50x zoom yapabileceği konuşulanlar arasında yer almakta.

Exynos 992 yonga setinden güç alması beklenen Note 20 Plus, 5G teknolojisini destekleyecek. Cihazın 4.500 mAh bataryadan besleneceği ve bu bataryanın 120Hz yenileme hızında 87 saat, 60Hz yenileme hızında 97 saat dayanacağı söylentiler arasında.

Sizler Note 20 Plus hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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