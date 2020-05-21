Samsung Galaxy Note 20 Lansmanı Sekteye Uğrayabilir Samsung önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken, yeni modelin tanıtımı yeni tip koronavirüs nedeni ile bazı sektelere uğrayacak gibi gözüküyor.

Samsung önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken, yeni modelin tanıtımı yeni tip koronavirüs nedeni ile bazı sektelere uğrayacak gibi gözüküyor. Samsung Galaxy Note 20 lansmanı ile ilgili yeni sızıntılar, düzenlenecek etkinlikle ilgili alınan bazı kararları ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Note 20 Lansmanı Ne Zaman Gerçekleşecek?

Daha önceki senelerden de alışkın olduğumuz gibi Ağustos 2020 döneminde düzenlenecek bir etkinlikte Galaxy Note 20 ile karşılaşmayı bekliyoruz. Tabii iddialar doğru ise yine aynı etkinlikte Galaxy Fold 2 modeli ile de karşılaşmamız oldukça mümkün gibi gözüküyor.

Yeni sızıntılara göre her iki modelin lansmanı çevrim içi ortamlarda düzenlenecek. Yani Galaxy Note 20, ve eğer tanıtılırsa Galaxy Fold 2, şirketin sanal ortamda tanıtılan ilk amiral gemisi modelleri olmuş olacak. Sonuç olarak bu modeller şirketin en önemli modelleri arasında yer alıyor ve lansmanlara dünyanın dört bir yanında binlerce kişi katılım sağlıyor.

Öte taraftan hem sağlık sebepleri hem de yaşanan belirsizlik nedeni ile bunun gerçekleştirilmesi pek de mümkün gözükmüyor. Tabii şimdilik bu iddiaların sızıntıdan ibaret olduğunu belirtelim. Yani şirketin şu aşamada resmi bir açıklaması bulunmuyor. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alınan kararlar mantıklı mı? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.