Samsung Galaxy Note 20 İşlemcisi "Exynos 992" Seri Üretime Hazır
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Samsung Galaxy Note 20 İşlemcisi "Exynos 992" Seri Üretime Hazır

Samsung, son birkaç aydır EUV (Extreme Ultraviolet) teknolojisine sahip 5nm işlemci geliştiriyor. Güney Kore'den gelen raporlar, üreticinin seri üretime başlamaya hazır olduğunu ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Note 20 İşlemcisi
28.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:51

Samsung, son birkaç aydır EUV (Extreme Ultraviolet) teknolojisine sahip 5nm işlemci geliştiriyor. Güney Kore'den gelen raporlar, üreticinin seri üretime başlamaya hazır olduğunu ortaya koyuyor. ZDNet, Samsung'un yeni işlemcisini Exynos 992 olarak adlandıracağını ve Ağustos ayında tanıtılacak Galaxy Note 20 akıllı telefonun işlemcisinin olacağını belirtti.

Samsung Exynos 992 İşlemci Özellikleri

Samsung'un yeni mobil işlemcisi 5nm üretim sürecinden geçen Exynos 992 olacak ve Exynos 992 işlemcili ilk akıllı telefon Galaxy Note 20 serisi olacak. Yurt dışı modeller yüksek ihtimal Qualcomm Snapdragon işlemcisini kullanacak. Exynos 992 işlemcisine dönecek olursak, 5nm EUV işlemci, ARM'nin Cortex-A78 CPU çekirdeği ve Mali-G78 GPU mimarisini kullanacak. Teorik olarak, Exynos 990'daki mevcut Cortex-A77 ile karşılaştırıldığında işlemcinin yüzde 20 daha verimli çalışacağı, grafik birimi Mali-G77'den yüzde 25 daha iyi performans sunacağı anlamına geliyor. ARM, çiplerde Tayvanlı yarı iletken üretim şirketi (TSMC) tarafından da geliştirilen 5nm'lik üretim sürecinden geçen Cortex-A78'in kullanılacağını doğruladı.

Galaxy Note20, Exynos 992 İşlemcili İlk Telefon Olacak

Samsung Exynos 992 işlemcili tek telefon Galaxy Note20 olabilir. Ağustos ayında resmi olarak tanıtılacak, Eylül ayında da iPhone'lar çıkmadan kullanıcıların sahip olabileceği Galaxy Note 20 lansmanından önce daha detaylı bilgiler gelecektir, sizlerle paylaşıyor olacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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