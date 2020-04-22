Samsung, Galaxy Note 20 Görselini Yanlışlıkla Paylaştı Yeni bir ürün tanıtımı gerçekleştirilmeden önce, ürün ile ilgili söylentiler çıkmaya başlıyor. Çoğunlukla lansman öncesi, söylentiler sayesinde ürünle ilgili pek çok bilgiye sahip oluyoruz.

Yeni bir ürün tanıtımı gerçekleştirilmeden önce, ürün ile ilgili söylentiler çıkmaya başlıyor. Çoğunlukla lansman öncesi, söylentiler sayesinde ürünle ilgili pek çok bilgiye sahip oluyoruz. Bu sefer söylentiler, firmanın resmi internet sitesinden geliyor. Samsung firmasının, yeni amiral gemisi Note 20 ile ilgili bir görseli,yanlışlıkla Galaxy Store'da paylaşmış olabileceği söyleniyor.

Ödüller bölümünde '$1 Spot Themes' kategorisinin öne çıkan görselinde yer alan telefonlar arasında, Note 20'ye ait olduğu düşünülen bir telefon görselinin de bulunduğu söyleniyor. Galaxy S10+ ve Galaxy S20 arasında bulunan görselin Note 10'a benzediği düşünülüyor. Ancak ekran tasarımının farklı olmasından dolayı, cihazın Note 20 olabileceği söyleniyor. Görüntü bize büyük detayları göstermese de yine de Galaxy Note 20 hakkında biraz fikir sahibi olabilmemiz için yardımcı oluyor.

Yanlışlıkla Paylaşılan Galaxy Note 20, Fiziksel Düğmelerle ilgili Değişiklik Yapıldığını Gösteriyor

Galaxy Note 20'nin bir taslak olduğu düşünülürken, yanlışlıkla paylaşılan görüntünün, daha önce paylaşılan sızıntılarla uyuşmadığı da söyleniyor. Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen görselde en çok dikkat çeken nokta ise Galaxy Note 20 olduğu düşünülen cihazın sağ tarafında fiziksel düğmelerin bulunmaması. Daha önceki söylentilerde Samsung firmasının yeni amiral gemisi Note 20'de fiziksel düğmelerle ilgili bir değişiklik yapacağı belirtiliyordu. Ancak hala bu konuda elimizde bir kanıt bulunmuyor. Paylaşılan görselde Note 20 olduğu düşünülen görüntüde dikkati çeken bir başka ayrıntı ise, ekranın üzerinde görmeye alışık olduğumuz kamera. Samsung, Galaxy Note 20 ekran üzerine bir kamera deliği yerleştirdiyse de bunu görünmeyecek şekilde yapmayı başarmış. Galaxy Note 10 ve S20 cihazlarında kamera deliği Infinity-0 ekranlarının ortasında olacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak paylaşılan görselde ekran üzerinde herhangi bir kamera deliği görülmüyor.