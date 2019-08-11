11.08.2019 03:01

Samsung Galaxy Note10 ve Note10+ MediaMarkt'ta ön siparişe açıldı



MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy Note10 ve Note10+ için ön siparişleri almaya başlıyor. Daha gelişmiş ekrana ve kameralara sahip Samsung Galaxy Note10 ve Note10+; MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 9.899 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Üstelik ön sipariş verenler Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Budskablosuz kulaklığa ücretsiz sahip olma fırsatından da yararlanacak.

Avrupa'nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, teknolojiyi yakından takip edenlere özel Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy Note10 ve Note10+'ı, MediaMarkt mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr'de ön siparişlere açtı. 8 GB RAM'e ve 256 GB depolama alanına sahip Galaxy Note10 9.899 TL'den, 6.8 inç ekran; 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Galaxy Note10+ ise 11.399 TL'den satışa sunulacak.

6500 TL'ye varan indirim fırsatı



Galaxy ailesinin en yeni üyelerinde Denizbank garantisiyle birlikte 12 aya varan faizsiz taksit fırsatı da bulunurken eski telefonunu getiren teknoloji severler Galaxy Note10 ve Note10+'a 6500 TL'ye varan indirimlerle sahip olabilecekler.

Da Vinci kod adıyla geliştirilen Samsung Galaxy Note10 ve Note10+'a sahip olmak için ön siparişte bulunan teknolojiseverler, kampanya koşullarını yerine getirdiği takdirde Samsung'un kablosuz kulaklığı Galaxy Buds kablosuz kulaklığa ücretsiz sahip olma fırsatını da yakalayacak.

Galaxy Note10; ön siparişe ek olarak 6 Eylül tarihinden itibaren de MediaMarkt mağazalarında satışa çıkacak.

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Ön Sipariş Nasıl Verilir?

Kaynak: Teknotalk.com