Samsung, Galaxy Note 10 ve 10 Plus Üzerindeki Merakı Giderek Arttırıyor



Samsung'un rezervasyonları almaya başladığı bir dönemde, özellikler ve görseller yanlışlıkla ortaya çıktı. Samsung Galaxy Note 10 Plus Şirketin Resmi Sitesinde Ortaya Çıktı. Yaklaşan etkinlik öncesinde yeni amiral gemisi ile ilgili bir çok özelliği biliyorduk ancak resmi sitesinden yayınlanmasını beklemiyorduk.

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonun adı ve özellikleri ortaya çıktı.

Samsung'un Romanya, Slovakya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde yanlışlıkla paylaşıldı. Paylaşılan görsellere ve bilgilere bakıldığında ise Galaxy Note 10 Plus'ın da beklendiği olası sürümlere eklendiğini görüyoruz. Note 10 Plus'ta ayrıca Çift SIM desteği de kesinleşmiş durumda.

Galaxy Note 10 Plus'ın 256GB ve 512GB depolama alanına sahip olduğu da kesinleşti.

Beklenen diğer özelliklerinde ise bir sürpriz yok. 6.3 inçlik ekranlı Note 10, 1080p ekran çözünürlüğüne sahip. Qualcomm'un snapdragon 855 veya Exynos 9825 işlemcileri bölgesel pazara göre farklılıklar gösterecek. 25W hızlı şarj desteği önemli. 3500 mAh'lik batarya sahip Note 10'da ise 12 MP kamera, 12MP telefoto ve 16 MP geniş açılı kameralar bulunuyor. 8GB RAM'li modelde 256GB depolama alanı da olacak.

Samsung Galaxy Note 10 Plus Özellikleri



6.8 inçlik bir ekranla 1440p çözünürlükte olacak. 4300 mAh'lik bir batarya ve 45W hızlı şarj desteği var. Note 10'un üçlü kamera setinden farklı olarak ToF sensörü eklenmiş dört kameralı bir sistem bulunuyor.

Ağırlığı 198 gram. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı seçeneği olacak.Fiyatları konusunda ise Note 10'un 256GB kapasiteli modelinin 999 Euro'ya satılacağını görüyoruz.

Samsung Galaxy Note 10 Plus Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

Kaynak: Teknotalk.com