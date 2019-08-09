09.08.2019 03:07

Samsung Galaxy 10'nun Yeni Video Püf Noktaları "Cebinizde Profesyonel Bir Stüdyo" Olacağını Gösteriyor



Samsung Galaxy Note 10 ile Cebinizde Profesyonel bir Stüdyo Olacak.

Samsung'un yeni amiral gemisinin yarın resmi olarak tanıtılmasını bekliyoruz ancak bu durum yeni sızıntıların gelmesine engel değil. Cihazın bir çok yönünü biliyor olsak ta; Droid Life'ın paylaştığı yeni bir sızıntı görseli tanıtım materyallerinden birine ait. Bu tanıtım materyaline göre beklediğimiz donanımların bir çoğu doğrulanırken bazı yeni yazılım ipuçları da ortaya çıkmış oluyor.

En önemlisi bu yeni tanıtım görseli, Note 10'un 6.3 inç ve 6.8 inçlik iki boyutta ve Note 10 Plus'ın bir de 5G sürümlü geleceğini doğruluyor.

Ayrıca tanıtım stratejisi olarak Samsung; cihazlarını tam teşekküllü bir bilgisayar olarak pazarlıyor. Note 10 Serisinin bu yöndeki ekstra gücüne dikkat çekiyor.

"Galaxy Note 10 ile sadece yeni bir akıllı telefon yapmadık. Hepsi bir arada bir oyun konsolu, bir film stüdyosu ve akıllı bir kalem olan bir bilgisayar tasarladık."

Film stüdyosundan bahsetmişken, Samsung belki de LG'nin V Serisindeki atıfta bulunarak video üzerinde fazlasıyla duruyor. Stüdyo ışık efektlerini ve sığ alan derinliğinde bile kaliteli video oluşturma yeteneğinden bahsediyor. Lenslerin kalitesinin iyileştirildiği ayrıca videonuzun görüş alanı ile eşleşmesi için belirli alanlara zoom yapabilen üç mikrofon kullanılmış.

Galaxy Note 10 Serisinde beklendiği gibi merkezde delgeç ekran kullanılmış. Bu sayede kameranın ekran üzerindeki kapladığı alan bir anlamda minimuma indirilmiş.

Cihazın diğer özelliklerine burada daha fazla değinmeye gerek yok. Beklenen özellikleri tam olarak şunlar.

Burada en önemli şey fiyat, Note 10 949 dolardan, Note 10 Plus'ın ise 1099 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Buna uygun olarak takas seçenekleri de olacaktır. Tanıtımda Galaxy Fold yani katlanabilir akıllı telefon ikinci Premium cihaz olarak konumlandırılacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Note 10 ile Cebinizde Profesyonel bir Stüdyo Olacak

Kaynak: Teknotalk.com