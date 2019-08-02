Samsung Galaxy Note 10+ Aura Beyaz İLK BAKIŞ

Samsung Galaxy Note 10 Plus'a İlk Bakış!



Samsung bu yıl amiral gemisi Note 10 Serisi ile alıcılarına bir çok renk seçeneği sunacak. Bilindik Siyah ve Gümüş renklerin yanında renk geçişli – degrade renklerde de olacak. Samsung Galaxy Note 10 Plus Aura Beyaz Özellikleri Neler?

Ortaya çıkan yeni renk ise Aura White Galaxy Note 10 Plus'ın belki de en dikkat çekecek yeni rengi olacak. Ishan Agarwal tarafından sızdırılan yeni renk seçeneğinin yanında daha önceden bildiğimiz, yeşil ve pembe renkleri de olacak.

Samsung Galaxy Note 10 Plus Aura Beyaz Yeni Renk!



Samsung Galaxy Note 10 Plus Aura Beyaz render görselinden pek anlaşılmasa da degrade olmayan bir renkmiş gibi duruyor. Ancak normal beyaz renginde listede olduğunu düşünürsek, elimize aldığımızda geçişli bir görünüm olacağını söylemek yanlış olmaz. Elbette hangi pazarlarda bu yeni rengi kullanılacağını da resmi etkinliği Unpacked 2019 sonrasında göreceğiz.

Samsung'n yeni amiral gemisi akıllı telefonları hakkındaki en son bilgilerde ise; 25W hızlı şarj ile birkaç gün önce CCC sertifikasyon portalında 5G Galaxy Note 10+ modelini tespit edildi. Bu nedenle şirketin aynı S serisinde olduğu gibi bu modelde 5G destekli bir sürümün olacağını artık biliyoruz. Ayrıca Galaxy Note 10 Plus, QHD + çözünürlüğü taşıyan ve HDR 10+ oynatmayı destekleyen 6.75 inç Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak.

Mobil işlemci tarafında ise Snapdragon 855/855+ yada bölgelere göre kendi Exynos 9825'i kullanmasını bekliyoruz. 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerinin yanında. Daha fazla RAM'li ve depolama alanlı seçenekler de olacak. Batarya 4500 mAh'lik, USB-C desteği ile 23 Ağustos'ta piyasada olacak. Ancak tanıtım tarihi bunun öncesinde tabiki.

MySmartPrice

Kaynak: Teknotalk.com