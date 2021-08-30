Samsung Galaxy M52 5G'nin 8GB RAM Kapasiteli Versiyonu Sızdırıldı

Samsung daha önce, Galaxy M52 adlı cihazı tanıtmıştı. Şirket şimdi de, Galaxy M52 5G'nin 8 GB RAM kapasitesine sahip olan versiyonunu sızdırdı. Cihaz yakında tüm kullanıcılar için aktif olacak. Gelin hep birlikte cihazın teknik özelliklerini inceleyelim.

Samsung firması, Galaxy M52 5G akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz hakkında özellikle son dönemde sayısız sızıntı ortaya çıktı. Galaxy M52 5G 6GB RAM modeli, Haziran ayında Geekbench'te görüldü.

Cihaz, iki hafta önce Hindistan'da BIS sertifikasını aldı. Ek olarak, birkaç gün önce 9Mobiles'ın sunduğu akıllı telefonun teknik özelliklerinin sızdırıldığını gördük. Şirketin Galaxy A52s 5G versiyonu, Galaxy A52 5G'nin yeniden canlandırılan bir versiyonu olacak ve önceki modelle aynı özelliklere sahip olacak. Bununla birlikte, gelecek cihaz performans açısından büyük iyileştirmeler getirecek.

Şimdi ise cihazın, 8 GB RAM kapasitesine sahip varyantı olan Galaxy M52 5G piyasaya sürülmeden önce Geekbench'te görüldü. Geekbench listesi, cihazın donanım özelliklerini ortaya koyuyor ve cihazın kutudan Android 11 çalıştıracağını doğruluyor.

Samsung Galaxy M52 5G'nin 8GB RAM Kapasiteli Versiyonu Sızdırıldı

Geekbench listesine göz atarsak, Galaxy M52 5G'nin (SM-M526B) Snapdragon 778G yonga setinden güç alacağını görebiliriz. Bu işlemci, Cortex-A78 çekirdekleriyle eşleştirilmiş modern bir 6 nm mimarisine sahiptir.

Cihaz 8GB RAM kapasitesini yanında getirecek ve kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacak. Geekbench 5 test sonucunda akıllı telefon, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 775 ve 2877 puan almayı başardı. Geçmişteki sızıntılar bize M52 5G'nin 6.7 inçlik Super AMOLED Infinity-O ekranla geleceğini gösteriyor. Ekran panelinin bir Corning Gorilla Glass 5 koruma katmanına sahip olması gerekiyor. Samsung'un cihazı 64GB/128GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürmesini bekleyebiliriz.

Görüntüleme bölümünde, Galaxy M52 5G'nin üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Arkaya bakan kamera modülü, 64MP birincil ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 5MP derinlik kamerası içerebilir. Ön tarafta, cihazın 32MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Boyutlar açısından ahize 164x76x7mm ölçülerinde olabilir ve yaklaşık 175 gram ağırlığında olabilir. Akıllı telefonun ayrıca, 5G bant desteği sunduğu söyleniyor. Cihazın sunmasını bekleyebileceğimiz bağlantı özellikleri arasında çift SIM desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, 3,5 mm ses jakı ve USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor.

Şu an itibariyle Samsung, Galaxy M52 5G lansman tarihini açıklamadı. Bununla birlikte, cihaz birden fazla sertifika alması ve sızıntıların bu kadar net olması nedeniyle şirket Galaxy M52 5G cihazı yakında piyasaya sürebilir.

Daha önce de belirtildiği gibi, One UI 3.1 yazılımına dayalı olabilecek Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Diğer dikkate değer özellikler arasında İçerik Önerileri, Hızlı Geçiş, güvenli bir klasör ve daha fazlası olacağı bildirildi.

Kaynak: Tekmoloji