Samsung Galaxy M21 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı Samsung yeni akıllı telefon modelini Hindistan'da tanıttı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy M21'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakından b

Samsung yeni akıllı telefon modelini Hindistan'da tanıttı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy M21'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım. 16 Mart'ta tanıtılması beklenen cihaz 18 Mart'ta duyuruldu.

Samsung Galaxy M21 Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy M21, Full HD + çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik Super AMOLED Infinity-U ekrana sahip. Exynos 9611 işlemciden güç akan akıllı telefonda 4GB LPDDR4X RAM ve 64GB/ 128GB UFS 2.1 dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilmekte.

20 MP ön kamera sensörüne sahip olan Galaxy M21'in arka tarafında ise 3 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48MP geniş açılı kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP derinlik sensörü.

Arka kısımda ayrıca bir adet parmak izi sensörü de yer almakta. Galaxy M21, LTE, çift SIM kart yuvası, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip. 6000 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefon, 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Samsung Galaxy M21'in başlangıç satış fiyatının 175 dolar olduğu açıklandı. Cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.