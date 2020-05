Samsung Galaxy M11 Türkiye Satışı Başladı

Samsung M11 Türkiye satışı, bugün itibarıyla başladı. Samsung Galaxy M serisinin yeni üyesi M11 telefonu, Samsung internet sitesi üzerinden Türkiye için online satışa sunuldu. Telefon konuşulmaya başlandığı ilk günden bu yana özelliklerinin yanı sıra bütçe dostu satış fiyatıyla da bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Telefon en çok oyun oynamayı ya da video izlemeyi seven kişiler tarafından ilgi gördü. Sahip olduğu 6.4" HD+ Sonsuz-O ekran sayesinde kullanıcılarına uçtan uca görüntü sağlıyor. Samsung Galaxy M11 3 GB RAM'e ve 32 GB Dahili depolama alanına sahip. Ancak istendiği taktirde microSD kart sayesinde telefonun hafızası 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Telefonda aynı zamanda 1,8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli SDM450 işlemci bulunuyor.

5.000mAh Pil Gücüne Sahip Samsung Galaxy M11 Türkiye için Online Mağazada Satışta

Samsung Galaxy M11 sahip olduğu 3'lü arka kamera ile fotoğraf çekmeyi seven kullanıcıların da gözdesi olmayı başarmış gibi görünüyor. 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik kamerası ile Samsung Galaxy M11, neredeyse her koşulda ve her şartta harika fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. 3'lü arka kameranın haricinde telefonda 8 MP selfie kamerası da bulunuyor.

Özellikle video izlerken ya da oyun oynarken biten telefon pili kullanıcıların en büyük kabuslarından birisi. Samsung Galaxy M11 sahip olduğu uzun süreli batarya ile kullanıcıları bu kabustan kurtarıyor. 5.000mAh pil gücünün yanı sıra telefon 15W'a kadar Hızlı Şarj özelliği ile satışa sunuluyor.

Telefonun tasarımında güvenlik de ön planda tutulmuş. Hem arka kısımda bulunan parmak izi tarayıcısı ile hem de yüz tanıma teknolojisi ile Samsung Galaxy M11 içerisinde yer alan verileriniz güvenle saklanabiliyor.