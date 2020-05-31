Samsung Galaxy M01 Tanıtım Tarihi Kesinleşti! İşte Özellikleri
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Samsung Galaxy M01 Tanıtım Tarihi Kesinleşti! İşte Özellikleri

Samsung'un yeni modeli Galaxy M01'in Hindistan tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy M01 özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy M01 Tanıtım Tarihi Kesinleşti! İşte Özellikleri
31.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:50

Samsung'un yeni modeli Galaxy M01'in Hindistan tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy M01 özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy M01 Özellikleri

Galaxy M01, üzerinde 5.71 inç büyüklüğünde ve HD+ 720x1560 çözünürlüğüne bir ekran taşıyacak. Snapdragon 439 yonga setine sahip olacak olan bu model 3GB RAM ile gelecek. Cihazda 32GB dahili depolama alanı ve 4000mAh batarya yer alacak.

Galaxy M01'in arka kısmında 13MP + 2MP çift kameraya ev sahipliği yapacak. Cihazın ön tarafında ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP'lik bir kamera olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy M01 Fiyatı

Samsung, Galaxy M01'in 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip versiyonunun fiyatının 119 dolar olacağı söylenmekte. Akıllı telefon 2 Haziran'da Hindistan'da resmi olarak tanıtılacak. Cihazın özellikleri ve fiyatı resmi tanıtımda açıklanacak.

Sizler Galaxy M01 hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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