Samsung Galaxy J6 için Android 10 Müjdesi Geldi
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Samsung Galaxy, Teknoloji

Samsung Galaxy J6 için Android 10 Müjdesi Geldi

Samsung Galaxy J6 kullanıcıları için sevindiren haber geldi. Galaxy J6, Panama'da Android 10 güncellemesi almaya başladı.

08.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:51
Samsung Galaxy J6 için Android 10 Müjdesi Geldi

Samsung Galaxy J6 kullanıcıları için sevindiren haber geldi. Galaxy J6, Panama'da Android 10 güncellemesi almaya başladı.

Galaxy J6, Android 10 Güncellemesi Alıyor!

Mayıs 2018'de Android 8.0 Oreo ile duyurulan Galaxy J6, kısa süre sonra Android 9 Pie güncellemesini almıştı. Akıllı telefon şimdi ise Android 10 güncellemesini alıyor. J600GUBU6CTC8 sürümüne sahip ve One UI 2.0 ile Mart 2020 Android güvenlik düzeltme ekiyle birlikte gelen güncelleme Panama'da dağıtılmaya başlandı.

Güncellemenin 1 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihleri arasında Türkiye'de yer alan Galaxy J6 modellerine gelmesi bekleniyor. OneUI 2.0 arayüzü ile beraber cihazınızı hem gece çok daha rahat kullanabilecek hem de çok daha az pil tüketimi yapmış olacaksınız.

Pil tüketimini azaltan karanlık mod özelliği OneUI 2.0 güncellemesi ile beraber cihazlara gelecek.

Sizler Samsung Galaxy J6'ya Android 10 güncellemesinin gelmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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