Samsung Galaxy J5 Pro Tanıtıldı!

Samsung, bundan yaklaşık 1 ay kadar önce Galaxy J (2017) ürün ailesini tanıtmıştı. Ailede Galaxy J3, Galaxy J5 ve Galaxy J7 olarak yer alan modellere çok geçmeden bir yenisini daha ekleyen Samsung, yeni modeli Galaxy J5 Pro olarak isimlendirdi. Peki, yeni telefon hangi özelliklere sahip?



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Galaxy J5 Pro, Galaxy J5 (2017) modeli üzerin küçük güncellemeler alıyor. Bilindiği gibi Galaxy J5 (2017)'de 1.6 GHz işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB depolama kapasitesi mevcuttu. 5.2 inç HD Super AMOLED ekranın yer aldığı telefonda, 13 MP ön kamera olması, Nougat işletim sistemi çalıştırması ve 3000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunması dikkat çekiyordu. Galaxy J5 Pro'da ise bunların üzerine çıkılıyor.



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Galaxy J5 Pro'da, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alıyor. İşlemci olarak Exynos 7870'in tercih edildiği telefonda, Mali-T830 MP2 grafik işlemci de mevcut. Telefonda 3000 mAh kapasitesindeki batarya sabit kalırken, buna bir de parmak izi okuyucu eşlik ediyor.



Samsung, Galaxy J5 Pro'yu Taylant'ta 9.990 Baht fiyatla satışa sunacak. Yani telefon 300 Dolar'ın altında bir fiyat etiketine sahip. Ancak telefonun şimdilik diğer ülkelerde satışta olup olmayacağı bilinmiyor.



