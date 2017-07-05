Samsung Galaxy J5 2017 Versiyonu, N11.com'da Satışta

Samsung'un giriş segmentindeki J serisinin yeni üyesi Galaxy J5'in 2017 sürümü n11.com'da satışa açıldı.



n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 MP arka ve ön kameranın yer aldığı Galaxy J5 2017, n11.com'da satışa çıktı. Uzun pil ömrü, büyük ve kaliteli ekranı, geniş depolama alanları ve Android'in son sürümüyle yeni Galaxy J5 2017'nin n11.com'daki satış fiyatı bin 374,90 lira olarak açıklandı.