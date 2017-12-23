Samsung Galaxy J2 (2018) Göründü

2017'nin bitimine az bir süre kala 2018 modelleri kendini göstermeye başladı. Özellikle Samsung bu konuda oldukça hızlı davrandı. Kısa bir süre önce Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8+ (2018) modellerini duyuran Samsung, şimdi de Galaxy J2 (2018) modelini görselleriyle beraber sızdırdı.



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Sızıntıya göre Galaxy J2 (2018), SM-J250 model numarasıyla gelecek. 153 gram ağırlığında olduğu bilinen yeni model, 5 inç Super AMOLED ekranın sahibi olacak ve bu ekranıyla 960x540 piksel çözünürlük görüntüleyecek. Galaxy A8 (2018) serisine gibi Sınırsız Ekran sahibi olmayacak olan Galaxy J2 (2018), 16: 9 görüntü oranı sunacak ve ön yüzde kapasitif butonlar kullanacak.







Kapağının altında Qualcomm Snapdragon 425 işlemci bulunduracak olan Galaxy J2 (2018), 4 çekirdekli ve 1.4 GHz frekanslı Cortex-A53 yongasından güç alacak. 1.5 GB RAM ile 16 GB depolama alanı da teknik kadroda yer alacak. Ayrıca microSD kart desteği de bulunacak.



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Cat.4 LTE desteği ile 150 Mbit/s'ye kadar veri transferi desteği sunacak olan telefon, Bluetooth 4.2 ve 802.11n WLAN kablosuz ağları da destekleyecek. Kamera kısmında ise, ana kamerada 8 megapiksel, ön kamerada ise 5 megapiksel sensör göreceğiz.



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Telefonda 2600 mAh kapasitesinde bir batarya yer alacak ve telefon microUSB port yoluyla şarj olacak. Kutusundan Android 7.1.1 Nougat ile çıkacak olan telefon, elbette Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak.



Samsung, Galaxy J2 (2018)'i ne zaman tanıtacak, şimdilik resmi bir açıklama gelmiş değil; ancak bu duyurunun çok uzun süreceğini sanmıyoruz.



