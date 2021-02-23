"Samsung Galaxy Günleri" kampanyası başladı

Samsung'un Galaxy S20 Serisi, Galaxy A Serisi, Galaxy tabletler ve Galaxy giyilebilir cihazlarda indirim kampanyası başladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Samsung mağazalarından bu ürünleri satın alanlar fırsatlardan faydalanıyor.

Galaxy S20 Serisi akıllı telefon alanlara Galaxy Buds kablosuz kulaklık ve Galaxy Watch akıllı saatlerde yüzde 50'ye varan indirim sunulurken, sadece Galaxy Buds kablosuz kulaklık veya Galaxy Watch akıllı saatler almak isteyenlere ise bu ürünlerde yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Seçili Galaxy tabletlerde 300 TL'ye varan indirimin sunulduğu kampanya kapsamında, Galaxy A Serisi akıllı telefonlarda da cazip avantajlar kullanıcıları bekliyor.

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S20 Serisi'nin üyeleri Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ ve Galaxy S20, tüketicilerin üst düzey akıllı telefon deneyimini yaşayabilmeleri için geliştirilen teknolojileri ve gelişmiş kamera özellikleriyle büyük beğeni topluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip