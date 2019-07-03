Samsung, Galaxy Fold'un Ekran Sorunlarını Nihayet Düzeltti

Nisan ayında katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un çıkışını belirsiz bir tarihe erteleyen Samsung, telefonunun ekranında ciddi sıkıntılar çekiyordu. Bloomberg'ün bazı kaynakları, Samsung'un uygun çözümü nihayet bulduğuna dair haberler yayınladı. Daha da kesin olmamız gerekirse Samsung, ekranlara daha büyük koruma filmleri ekleyerek çıkarılmasını imkansız hale getirecek.

Menteşelerin de büyük problemler çıkarttığı Samsung Galaxy Fold'da bu soruna da el atıldı. Mayıs ayının sonunda, bu sorunlara çözüm üretildiğini iddia eden haberlerden sonra Samsung Galaxy Fold'un geleceğine dair net bir bilgiyle karşı karşıya olabiliriz.

Kaynakların açıklamalarına göre Samsung, çözümü bulmuş olsa da şu an için bataryalar ve ekranlar gibi yeni bileşenlerin sevkiyatına başlamadı. Bu sebeple Samsung mobil bölüm başkanı DJ Koh'un Galaxy Note10 etkinliğinde Galaxy Fold ile ilgili yeni açıklamalar yapacağı düşünülüyor.

Samsung, Galaxy Fold'un lansmanını büyük bir gürültüyle gerçekleştirmiş ve akıllı telefon sektörünün tüm dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı.

Son zamanlarda Samsung CEO'sunun 'utanç verici' Samsung Galaxy Fold sürecinin sorumlusu olarak kendisini göstermesi ve hazır olmayan bir cihazı satışa sunmasının ardından Samsung'un çok daha sade bir sunum yapması bekleniyor.