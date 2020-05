Samsung Galaxy Fold Lite Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Fold'un ucuz modelinin geliştirildiği birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Galaxy Fold Lite olarak adlandırılan katlanabilir telefonun özellikleri sızdırıldı.

Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Fold'un ucuz modelinin geliştirildiği birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Galaxy Fold Lite olarak adlandırılan katlanabilir telefonun özellikleri sızdırıldı. Samsung Galaxy Fold Lite teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor

Samsung'un katlanabilir telefon modeli Galaxy Fold, 2019'da tanıtılmış, 1980 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Galaxy Fold Türkiye lansmanı gerçekleştirilmiş ancak Türkiye fiyatı açıklanmamıştı. Şirketin ikinci katlanan telefonu Galaxy Z Flip, Türkiye'de 13499 TL fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Telefonla tablet deneyimini bir arada sunan bu cihazların fiyatları oldukça pahalı ancak Samsung bu modellere ilgi duyanlar için ucuz bir versiyon üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre yeni modelin ismi Galaxy Fold Lite olacak.

Samsung Galaxy Fold Lite Özellikleri

XDA-Developers'dan Max Weinbach'e göre, Winner2 kod adlı Samsung Galaxy Fold Lite 4G, 256GB depolama alanı ve Snapdragon 865 işlemci ile gelecek. Cihazın isminden de anlaşılacağı gibi 5G desteği yok. RAM'den bahsedilmiyor ancak 8GB veya 12GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Fold Lite, Ultra İnce Cam olmayan esnek bir ekrana sahip olacak. Bu, ekranın plastik ile kaplandığı anlamına geliyor. Dış ekran Galaxy Z Flip'in dış ekranına benzer bir boyutta daha küçük olacak. Dışı alüminyum ve cam karışımı olacak.

-Available internationally

-No 5G support

-Snapdragon 865

-Built out of Aluminium and Glass on outside

-$1099

-Winner2

This could change as this info tends to change quickly, especially when it's the first you're hearing about a device.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020

Samsung Galaxy Fold Lite Fiyatı

Ayna Siyahı ve Ayna Moru renkleri ile gelecek Galax Fold Lite, 1099 dolar fiyat etiketiyle dünya genelinde satışa sunulacak. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Yaz aylarında gerçekleşecek Galaxy Note 20 serisi lansmanında görebiliriz.