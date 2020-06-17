Samsung Galaxy Fold 2 Bataryası Kaç mAh Olacak? Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20, Note 20 Plus ve Galaxy Z Flip 5G ile birlikte 5 Ağustos'ta tanıtılacak. Söylentilere göre, Galaxy Fold 2, ilk Galaxy Fold'a kıyasla çeşitli iyileştirmelerle gelecek.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20, Note 20 Plus ve Galaxy Z Flip 5G ile birlikte 5 Ağustos'ta tanıtılacak. Söylentilere göre, Galaxy Fold 2, ilk Galaxy Fold'a kıyasla çeşitli iyileştirmelerle gelecek. Lansmana doğru yaklaştıkça cihazın özelliklerine ilişkin sızıntılar da artıyor. Son olarak Galaxy Fold 2'nin batarya kapasitesi ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Fold 2 Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung, 5 Ağustos Unpacked etkinliğinde iki katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli tanıtacak. Samsung Galaxy Z Flip 5G versiyonu ve Galaxy Fold 2. Galaxy Fold 2'nin dış ve iç ekranının özellikleri geçtiğimiz hafta sızdırılmıştı. Şimdi de cihazın batarya kapasitesi ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Fold, çift parçalı pil ile gelmişti. EB-BF900ABU pilin kapasitesi 2135 mAh, EB-BF901ABU pilin kapasitesi de 2245 mAh idi. Cihazın batarya kapasitesi 4380 mAh'di de diyebiliriz. SM-F916 ve SM-F917 model numaralarıyla görünen Galaxy Fold 2 de çift parça batarya ile gelecek. 3C sertifikasına göre, EB-BF916ABY pilin kapasitesi 2090 mAh, EB-BF197ABY pilin kapasitesi 2275 mAh. Galaxy Fold 2'nin batarya kapasitesi 4365 mAh olacak da diyebiliriz.

Samsung Galaxy Fold 2 Özellikleri

İlk Galaxy Fold, 7.3 inç ana ekran, 4.6 inç kapak ekranı ile gelmişti. Söylentilere göre, Galaxy Fold 2'nin iç ekranı da dış ekranı da daha büyük olacak. Fold 2 iç ekranı 7.7 inç, dış ekranı 6.23 inç olacak. Her iki ekran da Sonsuz-O (Infinity-O) tasarımına sahip olacak. Ayrıca ana ekran 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Fold 2, 512GB modelinin yanı sıra 256GB model ile gelecek. S-Pen kalem desteği olmayacak. Katlanabilir telefonun kamera kurulumu 12 megapiksel ana lens, 64 megapiksel telefoto sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens şeklinde olacak. Başlangıçta siyah ve kahverengi renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy Fold 2 Ne Zaman Çıkacak?

Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 serisi tanıtımının gerçekleceği Unpacked etkinliğinde (5 Ağustos) Galaxy Z Flip'in 5G sürümü ile birlikte tanıtılacak.