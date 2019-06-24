Samsung Galaxy FIT ve Galaxy FITe Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon sektörünün lideri olan Samsung, Galaxy FIT ve Galaxy FITe akıllı bilekliklerini Türkiye'de satışa sundu. 0,95 inçlik bir ekranı bulunan Galaxy FIT, AMOLED bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Galaxy FITe modelindeyse ekran boyutu 0,74 inçe düşerken ekranda PMOLED teknolojisi tercih edilmiş.

Yeni nesil FIT modelinde 120x240 piksellik bir çözünürlük bulunurken FITe modeli, 64x128 bir çözünürlüğü kullanıcılarına sunuyor.

Bisiklet sürme, koşma ya da yürüyüş gibi etkinliklerin takiplerini yapabilen bileklikler, 5 ATM'ye kadar basınca da dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu da her iki modelin de sizi su altında bile takip edebileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy FIT ve FITe'nin fiyatları:

Samsung'un yeni nesil akıllı bilekliği Galaxy FIT, 599 TL'lik bir fiyat etiketiyle kullanıcıları karşılarken bir alt model Galaxy FITe'nin fiyatı 249 TL olarak belirlendi.

Samsung Galaxy FIT özellikleri:

Ekran: 0,95 inç AMOLED



Çözünürlük 120x240



İşlemci: MCU Cortex M33F 96 MHz + M0 16 MHz



RAM: 512 KB dahili RAM + 2048 KB harici RAM + 32 MB depolama



İşletim sistemi: Realtime OS



Batarya: 120 mAh



Boyutlar: 18,3x44,6x11,2



Ağırlık: 24 gr



Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop



Şarj: NFC Kablosuz



Renkler: Siyah ve Beyaz

Samsung Galaxy FITe özellikleri:

Ekran: 0.74 inç PMOLED



Çözünürlük: 120x240



İşlemci: MCU Cortex M0 96 MHz



RAM: 128 KB dahili RAM + 4 MB depolama



İşletim sistemi: Realtime OS



Batarya: 70 mAh



Boyutlar: 16,0x40,2x10,9



Ağırlık: 15 g



Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop



Şarj: Pogo



Renkler: Siyah, Beyaz, Sarı