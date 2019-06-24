Samsung Galaxy FIT ve Galaxy FITe Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy FIT ve Galaxy FITe Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un yeni nesil akıllı bileklikleri Galaxy FIT ve Galaxy FITe, Türkiye'de satışa sunuldu.

Samsung Galaxy FIT ve Galaxy FITe Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon sektörünün lideri olan Samsung, Galaxy FIT ve Galaxy FITe akıllı bilekliklerini Türkiye'de satışa sundu. 0,95 inçlik bir ekranı bulunan Galaxy FIT, AMOLED bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Galaxy FITe modelindeyse ekran boyutu 0,74 inçe düşerken ekranda PMOLED teknolojisi tercih edilmiş.

Yeni nesil FIT modelinde 120x240 piksellik bir çözünürlük bulunurken FITe modeli, 64x128 bir çözünürlüğü kullanıcılarına sunuyor.

Bisiklet sürme, koşma ya da yürüyüş gibi etkinliklerin takiplerini yapabilen bileklikler, 5 ATM'ye kadar basınca da dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu da her iki modelin de sizi su altında bile takip edebileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy FIT ve FITe'nin fiyatları:

Samsung'un yeni nesil akıllı bilekliği Galaxy FIT, 599 TL'lik bir fiyat etiketiyle kullanıcıları karşılarken bir alt model Galaxy FITe'nin fiyatı 249 TL olarak belirlendi.

Samsung Galaxy FIT özellikleri:

Ekran: 0,95 inç AMOLED

Çözünürlük 120x240

İşlemci: MCU Cortex M33F 96 MHz + M0 16 MHz

RAM: 512 KB dahili RAM + 2048 KB harici RAM + 32 MB depolama

İşletim sistemi: Realtime OS

Batarya: 120 mAh

Boyutlar: 18,3x44,6x11,2

Ağırlık: 24 gr

Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop

Şarj: NFC Kablosuz

Renkler: Siyah ve Beyaz

Samsung Galaxy FITe özellikleri:

Ekran: 0.74 inç PMOLED

Çözünürlük: 120x240

İşlemci: MCU Cortex M0 96 MHz

RAM: 128 KB dahili RAM + 4 MB depolama

İşletim sistemi: Realtime OS

Batarya: 70 mAh

Boyutlar: 16,0x40,2x10,9

Ağırlık: 15 g

Sensörler: Kalp atış hızı monitörü, ivmeölçer, jiroskop

Şarj: Pogo

Renkler: Siyah, Beyaz, Sarı

Kaynak: WebTekno

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