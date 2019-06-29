Samsung Galaxy, Bugün 10. Yaşına Bastı

Güney Koreli teknoloji devi tarafından üretilen ve kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen akıllı telefon serilerinden birisi olan Samsung Galaxy'nin ilk cihazı, çıkışını Google'ın mobil işletim sistemi Android ile beraber 29 Haziran 2009 tarihinde yaptı. Peki Samsung Galaxy'nin (S yok) özellikleri ve tercih edilme sebebi neydi?

Eski Samsung akıllı telefonlara aşina olan kişilere fazlasıyla tanıdık gelecek olan GT-I7500 model numarasına sahip Samsung Galaxy, 3,2 inçlik 320x480 çözünürlüğünde, AMOLED bir ekrana sahipti. Gücünü 528 MHz'lik tek çekirdekli işlemciden alan dokunmatik ekranlı akıllı telefon, 128 MB RAM'i ve 8 GB dâhili artırılabilir hafızayı da bünyesinde barındırıyordu.

Arka tarafında 5 MP çözünürlüğünde kameraya sahip olan akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyordu. Samsung'un günümüzde de devam ettirdiği güncellemelerin yavaş gelmesi veya hiç gelmemesi geleneği, ne yazık ki bu Galaxy akıllı telefonunda da vardı. Android 1.5 Cupcake ile piyasaya sürülen cihaz, bazı bölgelerde daha sonra Android 1.6 Donut güncellemesini aldı.

2010 yılında çıkan ve Galaxy'ye göre tasarımıyla, barındırdığı dil seçenekleriyle ve hızlı olmasıyla çok daha fazla ülkede satışa sürülen Galaxy S, Samsung'un kırılma noktasını yaşadığı an oldu. Yine de bu, 29 Haziran 2009 çıkışlı Samsung Galaxy'nin günümüzün Galaxy S serisi cihazlarının atası olduğu gerçeğini değiştirmiyor.