Samsung, Galaxy Buds'ların Ses Kalitesini Artıran Bir Güncelleme Yayınladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kablosuz kulaklıkları olan Galaxy Buds için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yayınlanan bu güncelleme sadece 1.36 megabyte boyuntunda olsa da, kulaklıklarla ilgili büyük yenilikler içeriyor.

Samsung'un yayınladığı bu yeni yazılım, R170XXU0ASF3 olarak kodlanmış durumda ve kullanıcılar bu ufak güncellemeyi çok kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Eğer bir Galaxy Buds sahibiyseniz, bu güncellemeyi yaptıktan sonra kablosuz kulaklıklarınızda üç yenilik göreceksiniz. Bu yeniliklerden bir tanesi, güncellemeden sonra Galaxy Buds'ların artan ses kalitesi. İkinci özellik ise biraz daha geliştirilmiş ve bilinen sorunlarından arındırılmış olan Ambient Sound modu. Bu mod sesli aramalar veya müzik dinleme aktivitelerinde sesin kalitesini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Son özellik ise batarya seviyeleri göstergesi. Bu gösterge artık, her iki kulaklığın batarya seviyesini de ayrı ayrı gösterebiliyor.

Eğer bir Samsung Galaxy Buds sahibiyseniz kulaklıklarınızı güncellemek için iki farklı yoldan bir tanesini seçebilirsiniz. İlk olarak telefonunuzda bulunan ya da Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz Galaxy Wearable uygulamasını kullanarak bu güncellemeyi edinebilirsiniz. İkinci yöntem olarak Windows ya da macOS işletim sistemlerinden birisini kullanan bir bilgisayara sahipseniz, Galaxy Buds Manager uygulamasını kullanarak da kulaklıklarınızı güncelleyebilirsiniz.