Samsung Galaxy Buds Bean Rakiplerini Terletecek
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Samsung, Teknoloji

Samsung Galaxy Buds Bean Rakiplerini Terletecek

Samsung tarafında ortaya çıkan sızıntılar Galaxy Buds Bean ile ilgili bazı detayları ortaya koydu. İşte detaylar!

Aktif Gürültü Engelleyici ile Gelecek

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Galaxy Buds Plus sık sık aktif gürültü engelleyici söylentileri ile gündeme gelmişti.

10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Samsung Galaxy Buds Bean Rakiplerini Terletecek

Samsung tarafında ortaya çıkan sızıntılar Galaxy Buds Bean ile ilgili bazı detayları ortaya koydu. İşte detaylar!

Aktif Gürültü Engelleyici ile Gelecek

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Galaxy Buds Plus sık sık aktif gürültü engelleyici söylentileri ile gündeme gelmişti. Nitekim modelin tanıtılması ile birlikte söylentiler asılsız çıktı ve bu modelde bu teknolojiye yer verilmedi.

Son zamanlarda Galaxy Buds Bean ile ilgili bazı detayların ortaya çıktığını gördük. Tasarımı sızdırılan modelin önceki modellere nazaran daha farklı bir yapıda olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak yeni sızıntılar bu modelde aktif gürültü engelleyici özelliğine yer verileceğini işaret ediyor.

Galaxy Note 20 ile tanıtılması beklenen modelin fiyatı için de 141 dolar gibi bir söylenti bulunsa da Galaxy Buds Plus'ın 150 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu düşündüğümüzde (eğer gerçekten aktif gürültü engelleyici ile gelecekse) fiyatın pek de gerçekçi olduğu söylenemez.

Önümüzdeki dönemlerde yeni modelle ilgili daha fazla detayla karşılaşmayı bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.

Kaynak: Tamindir

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