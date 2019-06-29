Samsung Galaxy A90'ın Kızaklı Kameraya Sahip Olmayacağı İddia Edildi

Geçtiğimiz günler içerisinde hakkında yeni bilgiler ortaya sürülen ancak daha sonrasında bu bilgilerin doğru olmadığı belirlenen Galaxy A90, Samsung'un iddialı olduğu yeni akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ortaya çıkan bazı detaylar ise Galaxy A90'ın kızaklı kameraya sahip olmayacağına işaret ediyor.

SM-A905 ve SM-A908 model numaralarına sahip olan Galaxy A90 ve Galaxy A90 Pro akıllı telefonları Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setine sahip olacak. Bünyesinde barındırdığı 48 MP, 12 MP (SM-A908'de 12 MP yerine 8MP) ve 5 MP çözünürlüklerindeki kameraların Galaxy A80'in kamera modülündeki gibi olacağını söyleyen güvenilir kaynak Steve H.McFly (OnLeaks), Galaxy A90 serisi akıllı telefonlarda kızaklı kamera veya kaydırmalı cihaz yöntemlerinin ikisinin de bulunmayacağını belirtti.

6,7 inçlik ekrana sahip olduğu söylenen her iki cihazın da selfie kamerasının ekranın üst kısmında U şeklindeki çentikte bulunması bekleniyor. Bu doğrultuda Steve, Galaxy A90 serisi akıllı telefonların Infinity-U ekrana sahip olacağını söylüyor. SM-A908 modelinin 5G teknolojisine sahip olacağı bilgisi ise Samsung'un artık yeni iletişim teknolojisine tüm segmentlerinde geçiş yapmaya başladığını gösteriyor.