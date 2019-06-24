Samsung Galaxy A90'ın Galaxy R Serisi Üyesi Olarak Tanıtılacağı Söyleniyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni akıllı telefon modelleri ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Samsung'un son zamanlarda dikkat çeken akıllı telefonlarından biri olacak Galaxy A90'ı test ettiği biliniyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, Galaxy A90 olarak belirtilen modelin Galaxy A serisi olarak değil, Galaxy R serisi adı altında çıkaracağını ortaya koyuyor.

Bu iddianın sahibi, akıllı telefonlarla alakalı ortaya attığı bilgilerin doğruluklarıyla bilinen ve Twitter'da OnLeaks kullanıcı ismine sahip olan Steve McFly. McFly, bugüne kadar çıkan raporların aksine Samsung'un Güney Kore'de testlerine başladığı SM-A90X model kodlu akıllı telefonunu Galaxy A90 olarak piyasaya sürmeyeceğini ifade etti. Bunun yerine Galaxy R serisi olarak hem SM-A90X hem de detayları bilinmeyen ikinci bir model çıkacak. Her iki akıllı telefonda büyük ekranlı olacak ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ek olarak iki modelin kamera özellikleri birbirlerinden çok farklı olacak ve modellerden bir tanesi 5G bağlantıyı destekleyecek.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra bu modeller Super AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekranların çözünürlüğü FHD+ olacak ve Qualcomm'un Snapdragon 700 serisi işlemcilerinden güç bulacak. Telefonlar 8 GB RAM ile desteklenecek. Android 9 Pie'nin yanı sıra bu akıllı telefonlardan üst model olanı 45 watt gücünde hızlı şarj desteğine de sahip olabilir.

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un Galaxy A90 için kızaklı bir yapı düşündüğünü ortaya koyuyordu. Ortaya çıkan son bilgilerde ise hem kızaklı yapıdan hem de bugüne kadar bahsedilen SM-A908N model kodundan hiç bir şekilde bahsedilmiyor. Bu da Samsung'un aynı donanımsal özelliklere sahip olan ancak görünüşleri farklı iki akıllı telefon mu çıkaracağı yoksa kızaklı yapının rafa mı kalktığı sorusunun sorulmasına neden oluyor. İlerleyen dönemlerde Samsung tarafından yapılacak açıklamalar, bu soru işaretlerini giderecektir ancak o gün gelene kadar beklememiz gerekiyor.