Samsung Galaxy A90'ın Biri 5G Destekli İki Farklı Sürümle Geleceği İddia Edildi

Samsung, önümüzdeki aylarda yeni amiral gemisi Galaxy Note10'u tanıtacak. Ancak şirketin bu amiral gemisinden ziyade biraz daha uygun fiyatlı olan Galaxy A serisi telefonları daha çok konuşuluyor. Bunun nedeni Samsung'un Galaxy A90 olarak adlandırılan yeni modeli. Hakkında çok fazla söylentinin olduğu bu akıllı telefon, teknoloji takipçilerinin kafasını ciddi anlamda karıştırmış durumda. Kimi kaynaklar bu akıllı telefon modelinin Galaxy A90 olacağını kimileri ise bu modelin Galaxy A serisi olarak gelmeyeceğini söyledi. Ancak ortaya çıkan son söylentiler, Samsung Galaxy A90'ın piyasaya sürüleceğini doğrularken, modelin iki farklı çeşidinin olacağını ortaya koyuyor.

Bu kez iddilar, OnLeaks olarak bilinen Twitter hesabından geldi. Geçmiş dönemlerde yaptığı paylaşımların doğru çıkmasıyla ön plana çıkan OnLeaks, Samsung'un bu yeni modelini SM-A905 ve SM-A908 olarak piyasaya süreceğini söyledi. Bu modellerden birisinin Pro olarak adlandırılan daha güçlü bir model olacağını söyleyen OnLeaks, telefonların farklı özelliklere sahip olacağını ileri sürdü.

OnLeaks'in son iddialarının belkide en önemlisi, modellerin kamera kurulumlarıyla ilgiliydi. Her iki telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını bildiren OnLeaks, bu kamera sensörlerinin farklı olacağını ifade etti. Buna göre SM-A905 modelinde yeni bir teknoloji olan 'Tilt OIS' özelliğinin olacağını bildiren OnLeaks, bu modelin 48 megapiksel, 12 megapiksel ve 5 megapiksellik üç kameranın olacağını; SM-A908'in ise 48 megapiksel, 8 megapiksel ve 5 megapiksellik üç kameradan oluşacağını ifade etti. Ayrıca bu akıllı telefonların kameralarının herhangi bir özel mekanizmaya sahip olmayacağı, bu kameraların sabit olacağı ifade edildi.

Dikkat çekici bir başka detay ise modellerin ekranları ve bağlantı destekleriyle ilgiliydi. İddialara göre SM-A908 modeli FHD+ çözünürlüklü bir SuperAMOLED ekranla gelecek ve bu ekran Infinity-U şeklinde olacak. SM-A905 ise delikli bir ekrana sahip olacak ve bu ekranın çözünürlüğü de QHD olacak. Bunlara ek olarak her iki modelin ekran boyutu aynı olacak ve bu boyut, 6.7 inç olacak. Ayrıca telefonlardan bir tanesi 5G bağlantı desteğine sahip olacak.

Galaxy A90 konusunda kafalar fazlasıyla karışmış durumda. Ancak bu soru işaretlerini giderecek olan tek yer Samsung'un kendisi. Samsung, Galaxy A90 ile ilgili bir açıklama yaptığı takdirde tüm bilinmezler giderilmiş olacak ve bu akıllı telefonun detaylı bilgilerine kavuşmuş olacağız. Samsung'un yakın zamanda bu iki cihazı tanıtması bekleniyor.