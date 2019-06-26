Samsung Galaxy A90'ın Amiral Gemisi Tadındaki Özellikleri Paylaşıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy A90 modeli hakkında son günlerde çok sayıda haber çıktı. Önce bu akıllı telefonun kızaklı bir yapıya sahip olacağı söylendi, ardından test edildiği ifade edildi ve son olarak da şirketin bu akıllı telefonu Galaxy A90 olarak değil yeni bir Galaxy R serisi olarak piyasaya sürüleceği iddia edildi. Ancak ortaya çıkan son bilgiler hem Samsung'un yeni bir Galaxy R serisi üzerinde çalışmadığını ortaya çıkardı hem de şirketin üzerinde çalıştığı Galaxy A90 modelinin adeta bir amiral gemisi akıllı telefon özelliklerine sahip olacağını gözler önüne serdi. Bunlara ek olarak önümüzdeki dönemlerde iki farklı Samsung Galaxy A90 modeliyle tanışacağız. Edindiğimiz son bilgilere göre Galaxy A90 modelleri şu özelliklere sahip olacak;

Modellerden ilki SM-A908 olarak kodlanmış durumda. Bu model, Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden güç bulacak ve ekran altında bulunan bir parmak izi okuyucu içerecek. 5G bağlantı desteğinin de olacağı ifade edilen SM-A908, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu bağlamda Samsung Galaxy A90'ın ilk modeli 48 megapiksellik bir ana arka kamerayı, 8 megapiksel ve 5 megapiksel çözünürlüğündeki iki kamerayla destekleyecek. Bu model, 45W hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

Samsung'un ikinci Galaxy A90 modeli ise SM-A905 olarak kodlanıyor. Bu model de ailenin diğer üyesi gibi Qualcomm Snapdragon 855 işlemciye ve 5G bağlantı desteğine sahip olacak. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacak SM-A905 modeli, 48 megapiksellik bir ana arka kameraya ek olarak 12 megapiksel ve 5 megapiksel çözünürlüğünde iki arka kameraya daha sahip olacak. Tüm bu özelliklerine ek olarak SM-A905, optik görüntü sabitleme teknolojisinin (OIS) yeni bir biçimi olduğu iddia edilen 'Tilt OIS' teknolojisiyle gelecek. Bu teknoloji hakkında şu an için detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Şu an için Galaxy A90 modelleri hakkında ortaya çıkan bilgiler bu şekilde. Daha fazla bilgi için sızıntıları ve Samsung'un resmi açıklamalarını beklememiz gerekiyor.