Samsung Galaxy A90, 32 Megapiksel Arka Kamera ve 5G Desteğiyle Gelecek

Teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisi akıllı telefonlarının en üst modeli olacak olan Galaxy A90 üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çalışmaların neredeyse sonuna gelen şirket, akıllı telefonu test etmeye başladı. SM-A908N model numarasına sahip olan Samsung Galaxy A90'nın kızaklı yapısı uzunca bir süre tartışılmışken şimdi de telefonun donanımsal özellikleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte Samsung'un önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy A serisinin en üst donanımsal özelliklere sahip olan modeli Galaxy A90;

Samsung Galaxy A90, 5G desteğinin yanı sıra 32 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kameraya sahip olacak. Ancak bu kameranın hareketli olup olmayacağı hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Birinci arka kameranın yanı sıra Galaxy A90 iki arka kameraya daha sahip olacak. Bu arka kameralardan bir tanesi 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak ancak bu ve diğer arka kameranın işlevlerinin ne olacağı şimdilik bilinmiyor.

Samsung'un bu yeni akıllı telefon modelinin piyasaya ne zaman sürüleceği, ne zaman lansman yapacağı, fiyatının ne kadar olacağı ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı gibi detaylarla birlikte diğer donanımsal özellikleri de bilinmiyor. Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki bir ya da iki hafta içerisinde bu telefonla ilgili diğer detaylı bilgiler ortaya çıkmış olacak.