Samsung Galaxy A80'e Stoklarla Sınırlı Yeni Bir Renk Seçeneği Ekleniyor

Sınırlı sayıda üretilen ve sadece belirli kişilerin satın alabildiği akıllı telefonlar, akıllı telefon sektöründeki cihazlar arasında kendilerini kolay bir şekilde öne çıkarıyor. Günümüzde neredeyse her akıllı telefon üreticisinin ürettiği "sınırlı sayıda" ve "özel üretim" model akıllı telefonlara bu sefer Samsung bir yenisini dâhil ediyor.

Günümüzde varlığını sürdüren ve yeni şarkılar çıkartmaya devam eden BLACKPINK müzik grubuna özel olarak BLACKPINK isimli yeni bir Galaxy A80 sürümü üreten Samsung, bahsi geçen müzik grubunun hayranlarının ilgisini çekmeyi ve büyük bir satış gerçekleştirmeyi planlıyor.

Koreli pop müzik gurup BLACKPINK için düzenlediği özel paket içerisinde Samsung; Galaxy Buds, Galaxy Watch, şarj istasyonu, kılıf ve Galaxy A80'in kendisi gibi ürünleri tamamen siyah ve pembe renklerde kullanıcıya sunuyor. 6 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında ön sipariş edilebilecek olan Galaxy A80 Blackpink Special Edition'a ilginin yoğun olması bekleniyor.