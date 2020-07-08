Samsung Galaxy A51 ve A71'in makro lens kamerasıyla fotoğrafçılık tüyoları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsung Galaxy A51 ve A71'in makro lens kamerasıyla fotoğrafçılık tüyoları

Samsung Galaxy A51 ve Galaxy A71, çıplak gözle yakalayamayan ayrıntıları yakalama yeteneği sunuyor.

Samsung Galaxy A51 ve A71'in makro lens kamerasıyla fotoğrafçılık tüyoları
08.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:13

Samsung Galaxy A51 ve Galaxy A71, çıplak gözle yakalayamayan ayrıntıları yakalama yeteneği sunuyor.

Samsung açıklamasına göre, akıllı telefonların sunduğu makro lens özelliği, bir nesnenin yüzeyindeki tüm ayrıntıları kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların manuel ayar yapmasına gerek kalmadan bir nesneye otomatik olarak odaklanabilmesini sağlıyor.

Detaylarla fark oluşturan en güzel karelerin içinde doğa ve yiyecekler yer alıyor. Doğa ve yiyeceklerin benzersiz makro fotoğraflarını çekebilmek için bazı püf noktalar bulunuyor. Buna göre, güzel bir yakın plan yiyecek fotoğrafı çekmek için ışık kaynağının farkında olmak gerekir. Genel portre fotoğrafçılığında, bir nesnenin arkasında herhangi bir arka plan ışığından kaçınılması öneriliyor. Ancak yemek fotoğrafçılığı tarzında iki boyutlu ayrıntılara üçüncü boyutun eklenmesi gerekiyor. Arka plandaki ışık iyi kullanılabilirse nesnenin dinamizmini ortaya koymak için parlak alanlar ya da canlı renkler gibi ışık efektlerinden yararlanılabilinir.

Özel reflektör ile ışığı yönlendirin

Profesyonel bir fotoğraf stüdyosu, en kaliteli kareleri çekmek için ışığı yönlendirmek ve değiştirmek amacıyla reflektör kullanıyor. Kafede otururken ya da evdeyken kartvizit gibi beyaz bir kart parçası reflektör olarak kullanılabilinir. Işığı artırmak için kart, akıllı telefonun kamerasının yanına yerleştirilirse elde başka bir şey yoksa beyaz kart yerine A4 kağıdın küçük bir parçası bile işe yarayabilir.

En lezzetli tatlıların keyfini çıkarmak için sadece damak tadına değil, gözlere de ihtiyaç var. Bu nedenle tatlıdaki her canlı renk ayrıntısını yakalayabilmek önemli. Kontrast bir arka plan da makro kamerayı kullanırken tatlıdaki her dinamik gölgeyi ortaya çıkarmanın başka bir yolu olabilir.

Doğanın eşsiz renklerini yakalamak, bitkilerin ve çiçeklerin doğal güzelliğine daha yakın olmak için Galaxy A51'in 5 MP makro kamerasının gücünden faydalanmak mümkünken, Galaxy A51'in makro kamerası ile her ince çizgi ve doğal düzensizlik görünür hale gelebiliyor.

Doğru ışık kullanımı ile fotoğraflara canlılık katmak mümkün

Güneş ışığı bitkilerin büyümesini sağlasa da aşırı ışık ya da güneşli ortam, iyi fotoğraflar çekmeyi engelleyebilir.

Bitki fotoğrafçıları için en iyi ortam, "yağmurdan hemen sonra geriye kalan ıslaklığın çekilen karelere ekstra parlaklık katabileceği hafif bulutlu koşulları" olarak açıklanıyor.

Doğa fotoğrafı çekerken nesnenin arka planı olarak ters ışık etkisi oluşturacak tamamlayıcı bir renk kullanmak, fotoğraflarda daha zengin ayrıntılar yakalamayı sağlıyor. Arka plan için siyah bir kağıt ya da bez parçası kullanmak, bunu başarmanın kolay bir yolu olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor Güncel
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 3. Sayfa
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş Güncel
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan 'beyin yiyen amip' Türkiye'de de var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan "beyin yiyen amip" Türkiye'de de var
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Hulusi Akar Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Alişan Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk İzmir Başakşehir
Şu an buradasınız: Samsung Galaxy A51 ve A71'in makro lens kamerasıyla fotoğrafçılık tüyoları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 11:43:41. #1.15#
title