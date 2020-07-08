Samsung Galaxy A51 ve A71'in makro lens kamerasıyla fotoğrafçılık tüyoları Samsung Galaxy A51 ve Galaxy A71, çıplak gözle yakalayamayan ayrıntıları yakalama yeteneği sunuyor.

Samsung Galaxy A51 ve Galaxy A71, çıplak gözle yakalayamayan ayrıntıları yakalama yeteneği sunuyor.

Samsung açıklamasına göre, akıllı telefonların sunduğu makro lens özelliği, bir nesnenin yüzeyindeki tüm ayrıntıları kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların manuel ayar yapmasına gerek kalmadan bir nesneye otomatik olarak odaklanabilmesini sağlıyor.

Detaylarla fark oluşturan en güzel karelerin içinde doğa ve yiyecekler yer alıyor. Doğa ve yiyeceklerin benzersiz makro fotoğraflarını çekebilmek için bazı püf noktalar bulunuyor. Buna göre, güzel bir yakın plan yiyecek fotoğrafı çekmek için ışık kaynağının farkında olmak gerekir. Genel portre fotoğrafçılığında, bir nesnenin arkasında herhangi bir arka plan ışığından kaçınılması öneriliyor. Ancak yemek fotoğrafçılığı tarzında iki boyutlu ayrıntılara üçüncü boyutun eklenmesi gerekiyor. Arka plandaki ışık iyi kullanılabilirse nesnenin dinamizmini ortaya koymak için parlak alanlar ya da canlı renkler gibi ışık efektlerinden yararlanılabilinir.

Özel reflektör ile ışığı yönlendirin

Profesyonel bir fotoğraf stüdyosu, en kaliteli kareleri çekmek için ışığı yönlendirmek ve değiştirmek amacıyla reflektör kullanıyor. Kafede otururken ya da evdeyken kartvizit gibi beyaz bir kart parçası reflektör olarak kullanılabilinir. Işığı artırmak için kart, akıllı telefonun kamerasının yanına yerleştirilirse elde başka bir şey yoksa beyaz kart yerine A4 kağıdın küçük bir parçası bile işe yarayabilir.

En lezzetli tatlıların keyfini çıkarmak için sadece damak tadına değil, gözlere de ihtiyaç var. Bu nedenle tatlıdaki her canlı renk ayrıntısını yakalayabilmek önemli. Kontrast bir arka plan da makro kamerayı kullanırken tatlıdaki her dinamik gölgeyi ortaya çıkarmanın başka bir yolu olabilir.

Doğanın eşsiz renklerini yakalamak, bitkilerin ve çiçeklerin doğal güzelliğine daha yakın olmak için Galaxy A51'in 5 MP makro kamerasının gücünden faydalanmak mümkünken, Galaxy A51'in makro kamerası ile her ince çizgi ve doğal düzensizlik görünür hale gelebiliyor.

Doğru ışık kullanımı ile fotoğraflara canlılık katmak mümkün

Güneş ışığı bitkilerin büyümesini sağlasa da aşırı ışık ya da güneşli ortam, iyi fotoğraflar çekmeyi engelleyebilir.

Bitki fotoğrafçıları için en iyi ortam, "yağmurdan hemen sonra geriye kalan ıslaklığın çekilen karelere ekstra parlaklık katabileceği hafif bulutlu koşulları" olarak açıklanıyor.

Doğa fotoğrafı çekerken nesnenin arka planı olarak ters ışık etkisi oluşturacak tamamlayıcı bir renk kullanmak, fotoğraflarda daha zengin ayrıntılar yakalamayı sağlıyor. Arka plan için siyah bir kağıt ya da bez parçası kullanmak, bunu başarmanın kolay bir yolu olarak görülüyor.

Kaynak: AA