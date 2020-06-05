Samsung Galaxy A51 Satış Miktarı ile Rekorlar Kırıyor
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Samsung Galaxy A51 Satış Miktarı ile Rekorlar Kırıyor

Samsung tarafından yenilenerek hayata geçirilen Galaxy A serisi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de oldukça başarılı işlere imza atıyor.

Samsung Galaxy A51 Satış Miktarı ile Rekorlar Kırıyor
05.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:52

Samsung tarafından yenilenerek hayata geçirilen Galaxy A serisi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de oldukça başarılı işlere imza atıyor. Bu kapsamda 2020 yılının ilk çeyrek verilerine göre Samsung Galaxy A51 satış miktarı ile Android platformunun en çok satan akıllı telefonu oldu. İşte merak edilen detaylar!

Samsung Galaxy A51 Satış Miktarı Belli Oldu mu?

Strategy Analytics tarafından yayınlanan raporlara göre Galaxy A51, 6,8 milyon birim sevkiyat ile birlikte Android tarafının en çok satan akıllı telefonu oldu. Tabii bu verilerin Ocak 2020 ile Mart 2020 arasını kapsayan ilk çeyrek sürecini kapsadığını tekrar vurgulayalım.

Söz konusu listenin ilk beş üyesi ise şu şekilde:

Samsung Galaxy A51

Xiaomi Redmi 8

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy A10s

Xiaomi Redmi Note 8

Söz konusu listede Huawei'nin hiçbir modeli ile yer almamasının ise oldukça dikkat çekici bir detay olduğu söylenebilir.

2020 İlk Çeyrekte En Çok Satan Telefon Hangisi Oldu?

Ocak 2020 ile Mart 2020 tarihleri arasındaki süreci kapsayan ve Omdia Research tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 11 küresel ölçekte 19,5 milyon sevkiyat ile en çok satan akıllı telefon oldu. Bu noktada ikinci modelin 6,8 milyon sevkiyat ile Samsung Galaxy A51 olduğunu göz önüne alırsak, yeni modelin en yakın rakibine üç kat fark attığını görüyoruz.

Kaynak: Tamindir

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