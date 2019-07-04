Samsung Galaxy A50'nin Şaşırtıcı DxOMark Kamera Performans Skoru Ortaya Çıktı

Samsung'un üç arka kameralı orta segment akıllı telefonu Galaxy A50'nin DxOMark test sonuçları, tahmin edebileceğiniz gibi bazı eski amiral gemisi telefonların kameralarından daha iyi. Tabii orta segment bir telefonu, 2019 amiral gemisi cihazlarla kıyaslamak da pek doğru değil.

Telefonun puanlarına bakıldığında fotoğraf tarafında 85 puan aldığı görülüyor. Bu sayı, telefonun seviyesine göre yeterince etkileyiciyken video tarafında aynı şeyi söyleyemiyoruz. Video kısmında puanın nispeten daha düşük olmasının sebepleri arasında otomatik odaklanma tutarsızlıkları ve detay eksikliği bulunuyor. DxOMark ekibini video kısmında tatmin eden yönlerse renk üretimi, gürültü azaltma ve stabilizasyon.

Kamera tarafının öne çıkan güçlü yönleri arasında renk üretimi, geniş dinamik aralık, iyi pozlama ve beyaz dengesi bulunuyor. Puan kırılan noktalar ise düşük ışıkta odaklanma hızı, doğruluk ve yeşil ile pembe renk üstünlüğü yer alıyor.