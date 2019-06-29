Samsung Galaxy A50'nin Kamera Uygulamasına Gece Modu ve Ağır Çekim Özellikleri Geldi

Samsung, orta seviye bir telefon olarak piyasaya sürdüğü Galaxy A50'yi güncellemeye devam ediyor. Haziran ayı güvenlik yamasını da içeren güncelleme, telefona iki yeni özellik de getiriyor. Tabii güncellemenin getirdikleri bununla sınırlı değil.

Gece modu özelliği, ışığın az olduğu yerlerde daha kaliteli fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlıyor. Bunun yanında süper yavaş çekim özelliğini de A50'nin kamerasına getiren Samsung, getirdiklerini yalnızca bunlarla sınırlı bırakmıyor. Artık QR kod tarama özelliği Bixby Vision olmadan da kullanılabiliyor.

Eğer saydığımız özellikler henüz sizin telefonunuzda yoksa, kameranızı resetlemeniz gerekebilir. Kameranızı açtıktan sonra "Ayarlar" kısmının en altındaki "Ayarları Sıfırla" butonuna basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.