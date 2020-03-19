Samsung Galaxy A41 Tanıtıldı! İşte Özellikleri Samsung yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A41'e yak

Samsung yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A41'e yakından bakalım.

Samsung Galaxy A41 Özellikleri

Samsung Galaxy A41 Japonya'da resmi çıkışını gerçekleştirdi. 6.1 inçlik Süper Amoled ekrana sahip olan Samsung Galaxy A42, gücünü Helio P65 yonga setinden almakta. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Akıllı telefonun arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik sensörü. Galaxy A41'in ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet 25 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

3,500 mAh bataryaya sahip olan A41, 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda One UI 2.0 arayüzü bulunuyor. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın fiyatı açıklanmadı.

Galaxy A41'in ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.