Samsung Galaxy A10s, Wi-Fi Sertifikası Alırken Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A10s, Wi-Fi Sertifikası Alırken Ortaya Çıktı

Samsung'un giriş seviyesi telefonlarından A10 serisine bir yeni model daha eklenmek üzere. Geçtiğimiz günlerde detayları ortaya çıkan A10s modeli, şimdi de Wi-Fi sertifikası aldı.

Samsung Galaxy A10s, Wi-Fi Sertifikası Alırken Ortaya Çıktı

Daha önce Galaxy A10 modelini piyasaya süren Samsung'un geçtiğimiz günlerde A10s isimli modeliyle ilgili de birtakım detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise piyasaya çıkmaya hazırlanan A10s modellerinin Wi-Fi sertifikası aldığı ortaya çıktı.

Wi-Fi sertifikasında yazan SM-A107F model numarası kontrol edildiğinde bu sertifikanın A10s'e ait olduğu kesinleşiyor. Wi-Fi sertifikası, genellikle telefonların piyasaya çıkmak üzere olduğunu gösteren bir işaret.

27 Haziran tarihli bu Wi-Fi sertifikası, Samsung Galaxy A10s'in Android 9 Pie ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantı desteğiyle geleceğini gösteriyor. Cihaz, ayrıca Wi-Fi Direct desteğine de sahip. Wi-Fi sertifikasındaki model numarasında görünen 'DS' ibaresi, cihazın çift SIM kart desteği sunduğunu gösteriyor.

Kaynak: WebTekno

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