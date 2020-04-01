Samsung Galaxy A10s için Android 10 Müjdesi
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Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji

Samsung Galaxy A10s için Android 10 Müjdesi

Samsung'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı akıllı telefon modeli olan Galaxy A10s, Android 10 güncellemesi almaya başladı.

01.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:49
Samsung Galaxy A10s için Android 10 Müjdesi

Samsung'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı akıllı telefon modeli olan Galaxy A10s, Android 10 güncellemesi almaya başladı.

Galaxy A10s, Android 10 Güncellemesi Alıyor

Samsung Galaxy A10s için Android 10 güncellemesinin Malezya'da dağıtıma başladığı açıklandı. Güncelleme A107FXXU5BTCB yapı numarasını taşıyor ve ayrıca Mart güvenlik yamasını da cihazlara getiriyor. Güncellemenin çok vakit geçmeden Türkiye'de de dağıtıma çıkacağını tahmin ediyoruz.

Samsung Galaxy A10s, 6.2 inçlik HD+ ekrana sahip. İsmi açıklanmayan sekiz çekirdekli bir işlemciden gücünü alan cihazda, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın su damlası şeklindeki çentiğinde bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü yer almakta.

Galaxy A10s'in arka tarafında ise iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 13 megapiksel ana, 2 megapiksel derinlik sensörü. 4.000 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefonda çift SIM kart desteği bulunmakta. Cihazın arka tarafında bir adet parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Kaynak: Tamindir

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