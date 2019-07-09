Samsung Galaxy A100, Tamamen Çerçevesiz İlk Telefon Olabilir

Samsung'un ikonik tasarımları arasında Edge adı verilen kıvrımlı ekran da yer alıyor. Bu alandaki tecrübesine güvenen firma, Galaxy A100 ile birlikte çerçevelere tamamen veda etmeyi amaçlıyor.

LetsGoDigital, daha önce ortaya çıkan çeşitli patentlerden ve ortalıkta dolanan söylentilerden yola çıkarak yeni Galaxy A100'ün nasıl görünebileceğine dair bir tasarım hazırladı. Cihaz, Full-Screen v2.0 adıyla bilinen ekrana sahip olarak tasarlandı. Ekranda yer olmaması nedeniyle telefondan fiziksel tuşlar tamamen kalkıyor.

Diğer söylentilere göre Samsung, bu ekranları kullanmayı erteleyecek. Haliyle A100 de ancak bir yıl sonra çıkacak. Belki Galaxy S11 sonrasında Samsung, amiral gemisi telefonlar için yeni bir çözüm üretme yoluna gider.

Şimdilik elimizde sadece patentler ve söylentilere dayanan görseller var. Haliyle hiçbir şey kesin değil. Yine de görüntünün dikkat çekici olduğunu söylemek mümkün.

Siz ne düşünüyorsunuz? Tamamen çerçevesiz bir telefon kullanmak ister miydiniz? Yoksa fiziksel tuşlar ve ince bir çerçeve size daha çok hitap eden bir tasarım mı?