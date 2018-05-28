Samsung Freesync'i 2018 Tv Modellerine Ekledi, Güncellemeyi İndir

Samsung, daha sorunsuz oyun için FreeSync'i en son 2018 TV Modellerine ekledi



Samsung FreeSync'i 2018 TV Modellerine Ekledi. Daha mükemmel oyun performansı sunuyor ancak bu 4K için geçerli olmayacak.

Eğer bir 2018 Samsung QLED TV'niz veya NU8000 LED TV'niz varsa, yeni bir firmware güncellemesinden sonra oyunlarınız çok daha temiz görünecektir. Samsung, güncellemenin Q6FN, Q7FN, Q8FN ve Q9FN QLED modellerinin yanı sıra NU8000'e uygulanacağını doğruladı.

Firmware MAY 21,2018 | ver 1103.4 | 1262.86 MB Download

Şu anda TV'ler, NVIDIA'nın G-Sync teknolojisine benzer şekilde ekran yırtılmasını ve titremeyi azaltmak için yenileme ve kare hızlarını senkronize eden AMD'nin FreeSync aracını kullanıyor.

FreeSync, daha önce Samsung'un kendi ultra wide 49 inç ekranı gibi yalnızca monitörlerde bulundu. Xbox One S ve X, geçen ay bir güncellemeden sonra bu özelliği destekliyor ve sadece AMD grafik kartlarına sahip PC'ler bundan yararlanabiliyor.

Ancak FreeSync özelliği TV'lerde 1080p ile sınırlı olacak. Ürün yazılımını güncelledikten sonra, özelliği televizyonunuzun oyun modu ayarlarında değiştirebilirsiniz.

Digital Trends, Rtings (Twitter)

Samsung



https://www.teknotalk.com/samsung-freesync-2018-tv-63879/