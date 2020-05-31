Samsung, Exynos 850 Yonga Setini Duyurdu
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Samsung, Exynos 850 Yonga Setini Duyurdu

Samsung, daha düşük bütçelere hitap eden telefonlar için geliştirdiği yeni yonga setini duyurdu. İşte karşınızda Samsung Exynos 850.

Samsung, Exynos 850 Yonga Setini Duyurdu
31.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:50

Samsung, daha düşük bütçelere hitap eden telefonlar için geliştirdiği yeni yonga setini duyurdu. İşte karşınızda Samsung Exynos 850.

Piyasada yonga seti üreten bilindik firmalar var. Ancak Samsung hem telefonu hem de yonga setini üreten nadir firmalardan birisi. Geçtiğimiz hafta 5G destekli Exynos 880 modelini tanıtan Samsung, bu sefer daha alt segment cihazlara özel geliştirdiği yonga seti Exynos 850'yi tanıttı.

Samsung Exynos 850 Özellikleri

Exynos 850 yonga seti içerisinde sekiz adet Cortex-A55 çekirdek taşıyor. Bu çekirdekler 2.0GHz hızında çalışıyor. 8nm LPP mimarisini kullanan işlemciye ARM'nin Mali-G52 grafik işlemcisi eşlik ediyor. Bu yonga setinin başka bir özelliği LPDDR4X RAM, eMMC 5.1, Cat.7 LTE gibi teknolojilerle uyum sağlaması.

Aynı zamanda bu yonga seti FHD+ (2520x1080) ekranlara, 60fps FHD video kaydına, HEVC ve H.264 gibi video kodeklerine tam uyum sağlıyor. 16MP + 5MP tarzında çift kamera kurulumuna da olanak sağlayan Exynos 850, aynı zamanda 21.7MP'lik tek kameraya da uyum sağlıyor.

Exynos 850'yi ilk Galaxy A21 kullanacak

Samsung bu işlemciyi ilk kez kendi cihazı olan Galaxy A21'de kullanacak. Şu anda seri üretimine başlanılan Exynos 850'yi yakın zamanda birçok alt segment cihazda görebiliriz. Bakalım Samsung bu yonga setini başka hangi modellerinde kullanacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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