Samsung Evo Plus Bellek Kartı ve 4k Kayıt

Bellek kartını nerelerde, ne kadar verimli kullanabiliriz? 4K Kayıt için yeterli mi? Samsung EVO Plus 256 GB bellek kartıyla DSLR kamerada, Note 9 telefonda, bilgisayarda kullanıp hızlara ve kullanımında bakıyoruz.: https://www.technopat.net/2018/08/31/...