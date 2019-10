Samsung Electronics Türkiye'den globale yönetici ihracı

14.10.2019 11:44

Samsung Electronics Türkiye'den globale yapılan üst düzey atamalar 2019 yılında da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, teknolojiye ve Ar-Ge'ye yatırımları kadar insan kaynaklarına yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor. Samsung Electronics Türkiye, yetiştirdiği üst düzey yöneticileri şirketin global organizasyonunda görevlendirerek çalışanlarının uluslararası deneyimlerini zenginleştiriyor.

Dünyanın dört bir yanında 15 bölgesel yönetim ofisi, 38 üretim tesisi, 35 Ar-Ge merkezi ve 7 tasarım merkezi bulunan Samsung'un Türkiye'den yurt dışına en son transfer ettiği yöneticilerden biri de Can Kuterdem oldu. Kore'de Samsung'un ana merkez ofisinde 4 yıl stratejik öneme sahip büyüme inisiyatifleri üzerinde çalıştıktan sonra Samsung Electronics Türkiye'ye Strateji Direktörü olarak atanan Can Kuterdem, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak Dubai'de yeni görevine başladı. Can Kuterdem, bu görevinde, bölge sınırları içerisinde yer alan 23 ülkenin mobil cihaz ekipleriyle birlikte Samsung'un mobil cihaz iş kolunu operatör, organize perakende ve online iş ortakları ile büyütme faaliyetlerine liderlik edecek.

Burçin Arabul ise Samsung Electronics Türkiye çatısı altında 7 yıl satış, ürün pazarlama, stratejik planlama ve perakende yönetimi alanlarında çalıştıktan sonra 4 yıl beyaz eşya satış ve pazarlama biriminin lideri olarak görev yaptı. MENA bölgesine transferi gerçekleşen Arabul, Tüketici Elektroniği Beyaz Eşya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörü olarak Samsung Gulf Electronics'e atandı ve Dubai'de görevine başladı.

"Türkiye için de son derece gurur verici bir durum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Semra Ergin, bir şirketin sahip olduğu esas kaynağın ve gücün insan kaynakları olduğuna inandıklarını belirterek, ilkelerinin, "gururla çalışılan, insanların profesyonel kariyerlerini geliştireceği ve yöneticilik kademelerine yükseleceği, yaratıcı bir iş ortamı sağlamak" olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda Samsung Electronics Türkiye olarak globalde iş birliklerinin 2010'dan beri sürdüğünü aktaran Ergin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışma arkadaşlarımız mevcut görev ve rollerinde gösterdikleri başarı ve proje sorumlulukları temelinde Global Mobility Assignment ile Kore merkez ofisimizde ortalama bir yıl süreyle görev alıyor. 4 çalışma arkadaşımız, mevcut rollerini koruyarak Kore'de çalışarak süreleri dolduktan sonra da tekrar Türkiye ofisimize geri dönerek çalışmalarına devam etti. Bunun dışında 7 ayrı çalışma arkadaşımız da globaldeki mevcut iş imkanlarından faydalanarak Dubai, İngiltere, Hollanda ve İsrail'de çalışmaya başladı. Önemli görevlerle yurt dışına gönderdiğimiz yöneticilerimiz bizim gurur kaynağımız. Teknoloji ve elektronik gibi çağımızın ayırt edici özelliğini oluşturan bir alanda Türk yöneticilerin üst düzeylerde görev alması Türkiye için de son derece gurur verici bir durum."

Kaynak: AA