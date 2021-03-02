Samsung Electronics Türkiye'de Kurumsal Satış Direktörlüğü'ne Tuğbay Aşkın getirildi

Samsung Electronics Türkiye'de farklı üst düzey yönetici görevleri bulunan Tuğbay Aşkın, Kurumsal Satış Direktörü olarak yeni bir sorumluluk daha üstlendi.

Samsung Electronics Türkiye'de farklı üst düzey yönetici görevleri bulunan Tuğbay Aşkın, Kurumsal Satış Direktörü olarak yeni bir sorumluluk daha üstlendi.

Samsung'dan yapılan açıklamada, Aşkın'ın bu görevine ek olarak Kurumsal Çözümler ve Dijital Servisler Grup Direktörü olarak mevcut rollerini de yürütmeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Aşkın'ın özgeçmişi hakkında şu bilgilere yer verildi:

???????"Kariyerine 1993 yılında Hazine Müsteşarlığında IT Uzmanı olarak başladı. 1997 yılında Microsoft Europen Head Quarters'da Windows Program Manager görevine gelen Aşkın, 14 yıl boyunca Microsoft'un Türkiye, İrlanda ve Amerika Merkez Ofisinde birçok üst düzey görevde bulundu. Bu süreçte Windows Media Player Int. Grup Yöneticisi ve Windows 2000 Release Yöneticisi gibi kritik sorumlulukları başarıyla üstlendi.

2011 yılında Oracle'a katıldı. Oracle'da, Oracle İş Uygulamaları Bölge Satış Müdürü ve ardından Kıdemli Kanal ve Stratejik Ortaklıklar Müdürü rollerini üstlenen Aşkın, 2017 yılından bu yana Samsung Electronics Türkiye'de görev yapmaya devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu