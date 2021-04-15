Samsung Electronics Türkiye'de iki atama
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Samsung Electronics Türkiye'de iki atama

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Samsung Electronics Türkiye'de iki atama

Samsung Electronics Türkiye'de Erbil Topgül Satış Sonrası Servis Direktörlüğü, Erkut Gündüz ise E-Ticaret ve Çoklu Kanal Direktörlüğü görevlerine atandı.

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Samsung Electronics Türkiye'de Erbil Topgül Satış Sonrası Servis Direktörlüğü, Erkut Gündüz ise E-Ticaret ve Çoklu Kanal Direktörlüğü görevlerine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana satış sonrası hizmetler departmanında çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yapan Erbil Topgül, iş hayatına 2005 yılında başladı. 16 yıllık kariyeri süresince uluslararası şirketlerde müşteri hizmetleri, satış sonrası hizmetler ve müşteri deneyiminden sorumlu ekiplerin yönetiminden sorumlu oldu. Müşteri deneyimi gelişimi, verimlilik artışı, alternatif satış kanalları ve müşteri memnuniyeti artışı üzerine çeşitli projeleri hayata geçiren Topgül'ün bazı çalışmaları ulusal ve uluslararası çapta ödüllere layık görüldü. Topgül, Samsung Electronics Türkiye'de ise son olarak Müşteri Deneyimi Gurup Müdürü olarak görev yapıyordu. MBA derecesine sahip olan Erbil Topgül, halen Maltepe Üniversitesi'nde işletme doktora eğitimine devam ediyor.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Erkut Gündüz ise 2011-2012 yılları arasında Turquality kapsamında Koç Üniversitesi Executive MBA Yönetici programına katıldı. Kariyerine İhracat Müşteri Temsilcisi olarak başlayan Gündüz, 2008 yılında Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü olarak katıldığı Boyner Holding bünyesinde, sırasıyla Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, İhracat Satış ve Pazarlama Müdürü ve E-ticaret ve Çoklu Kanal Müdürü olarak görev aldı. 2016 yılında Sabancı Holding bünyesinde Teknosa'nın E-Ticaret Müdürlüğünü yürüten Gündüz, 2017-2020 yılları arasında da MediaMarkt E-Ticaret Direktörlüğü görevini üstlendi. Gündüz bu dönemde aynı zamanda Kategori Mağazacılığı Derneği'nde Çoklu Kanal Komite Başkanı olarak görev yaptı. Gündüz, Samsung Electronics Türkiye'ye katılmadan önce Dubai merkezli Chalhoub Group'ta E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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