Samsung Electronics'ten 50. Yıl kutlaması

01.11.2019 18:22

Samsung Electronics, Suwon şehrinde bulunan Samsung Digital City genel merkezinde kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, yıl dönümünü kutlamak üzere etkinliğe 400'den fazla çalışan katıldı. Şirket yönetim kadrosundan Cihaz Çözümleri (DS) Birimi Başkan Yardımcısı ve CEO'su Kinam Kim, Tüketici Elektroniği (CE) Birimi Başkanı ve CEO'su Hyun Suk Kim, BT ve Mobil İletişim (IM) Birimi Başkanı ve CEO'su Dong Jin Koh de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Jay Lee, şirketin 50 yıllık birikiminden yararlanarak asırlık bir şirket olma doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Geçen 50 yılda yaşananlar her birinizin özverisi ve çok çalışması sayesinde mümkün oldu. Gelecek 50 yıla bakarken hayal gücümüzü serbest bırakıp olağanüstü bir gelecek hayali kurmalıyız. Yeni teknolojilerimizi kullanarak daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek kuralım. Paylaşarak ve birlikte büyüyerek dünyanın en iyisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Cihaz Çözümleri (DS) Birimi Başkan Yardımcısı ve CEO'su Kinam Kim de şirketin hayatının bundan sonraki döneminde sürekli büyüme doğrultusundaki üç önemli hedefi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Demografi ve tüketici davranışlarındaki çok önemli farklılaşmaların getireceği öngörülemeyen değişimler, teknoloji sektörünün önümüzdeki döneminin karakterini oluşturacaktır. Bu yüzden, yeni dönemde varlığımızı sürdürebilmek için kendi içimizde durmaksızın inovasyon peşinde olmalıyız. Öğrenmeyi asla bırakmamalı, hedeflerimize ilerlerken cesur ve korkusuz olmalı, üzerimize aldığımız tüm görevleri tam olarak yerine getirmeliyiz."

İkinci hedefin, şirketin müşteriyi her zaman işlerin merkezine koyma felsefesini yansıttığına dikkati çeken Kim, "Onların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin her zaman önünde kalarak ve sürekli dönüşen pazarlarda gelişip büyüme yollarını bularak, müşterilerin her zaman işlerimizin merkezinde olmasını sağlamaya devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kim, tüm çalışanların Samsung'un daha güzel bir dünyaya katkıda bulunan bir şirkete dönüşmesi ve gelecek nesillerin saygı ve sevgi duyduğu bir şirket olarak kalması için birlikte çalışması gerektiğini de kaydederek, "Hiçbirimizin, bu yolda iyi kurumsal vatandaşlar olarak sorumluluklarımızı unutmamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA