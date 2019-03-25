Samsung Electronics, Space Monitörünü Tanıttı

Samsung Electronics, tüketicilerin işlerini daha rahat halletmelerine yardımcı olmak için tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getiren Space monitörünü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Space Monitor, kullanıcıların etrafındakiler yerine ekrandakilere odaklanması için şık tasarım ve işlevsellikten yararlanıyor. Üründe alandan tasarruf sağlayan, tamamen entegre edilmiş kelepçe tipi stant masaya kenetleniyor, ayarlanabilir yüksekliği ve duvara sıfır tasarımıyla üretkenliği artırmak için masada boş yer kalmasını sağlıyor.

Çerçevesiz tasarımıyla geleceği günümüze taşıyan Samsung Space Monitor, estetik görünümünün yanı sıra özellik bakımından zengin ve yüksek performanslı bir monitör özelliği taşıyor. 27 inç boyutundaki model, QHD çözünürlükle inanılmaz derecede ayrıntılı, keskin görüntüler veriyor. 32 inç model ise 4K UHD içerikler sunuyor.

Samsung Space Monitor'u kurmak ve kullanılmadığı zaman ayarlamak çok kolay. Yalnızca geri itip duvara karşı düz bir şekilde saklamak mümkün. Kolay ergonomik ayarlar, girişlere erişim ve gizli kablo yönetim sistemi sayesinde Space Monitor, tüm iş istasyonları ve ev ofislerinde tasarım ve işlevi daha iyi hale getiriyor.

Space Monitor'de bulunan stant, ince çerçevenin arkasına saklanabiliyor. Standı kullanırken Space Monitor'u kolayca çekip duvardan uzaklaştırmak mümkün. Ayrıca, masa yüzeyine kadar da alçaltılabilen ürün, Samsung'un Zero Height Adjustable Stand özelliği sayesinde her tür izleme tercihine uygun çok yönlü bir kullanım sağlıyor.

Stant, yalnızca rahat kullanım sağlamakla kalmıyor, güç ve HDMI kablolarını kolun içinden geçirerek temiz ve esnek bir görünümle kablo yönetimi sorununu da ortadan kaldırıyor. Minimalize edilmiş stant tasarımı, mevcut monitörlerin işgal ettiği ölü alanı yüzde 93 azaltıyor ve çalışma alanını da yüzde 40 artırıyor.

Samsung Space Monitor'un Türkiye satış fiyatı belli oldu. Space monitörün 27 inçlik modeli 2 bin 699 lira, 32 inçlik modeli ise 3 bin 349 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla nisan ayında satışa sunulacak.

Kaynak: AA