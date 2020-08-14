Samsung Dijital Kart ile özel indirimlere ulaşmak daha kolay Samsung Electronics Türkiye, "Samsung Dijital Kart" isimli sadakat uygulaması ile birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Samsung Electronics Türkiye, "Samsung Dijital Kart" isimli sadakat uygulaması ile birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Samsung Electronics Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Samsung Dijital Kart üyeliği için https://kart.samsung.com.tr/ üzerinden kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, web sayfası iOS kullanıcılarını Apple Cüzdan uygulamasına, Android kullanıcılarını ise Google'ın Kartlarım uygulamasına yönlendiriyor.

Apple Cüzdan ya da Google Kartlarım uygulamalarından "Samsung Dijital Kart" oluşturan kullanıcılara, yine bu kart sayesinde Samsung marka mobil cihazlardan tabletlere, akıllı saatlerden kulaklıklara kadar birçok üründe özel indirim fırsatları sunuluyor. Kullanıcılar cüzdan uygulamalarında kendileri için özel tanımlanan kodları kullanarak Samsung Online Alışveriş sitesi olan http://shop.samsung.com/ adresi üzerinden yapacakları alışverişlerde bu indirimlerden faydalanabiliyor. Birbirinden değerli indirim fırsatlarından yararlanmayı mümkün kılan sadakat programının 11 bin aktif kullanıcısı bulunuyor.

Dileyen kullanıcılar Samsung Digital Kart üyeliğini aşağıdaki QR kodu telefon kamerası ile taratarak hemen oluşturmaya başlayabiliyor.

Kaynak: AA